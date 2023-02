Segment Transcript

KATHLEEN DAVIS: Esto es el Science Friday, Viernes de las Ciencias. Soy Kathleen Davis.

MADDIE SOFIA: Y yo soy Maddie Sofia.

KATHLEEN DAVIS: Más adelante, habrá oído hablar de ocho vasos de ocho onzas de agua al día, pero ¿cuánta agua utiliza su cuerpo en realidad? Resulta que hay una gran variación.

MADDIE SOFIA: Pero primero, nos dirigimos a los bosques nubosos del suroeste de Colombia, muy arriba en los Andes,

[muchos pájaros como loros piando socialmente, en lo alto de los árboles]

para visitar un conjunto de senderos que son los primeros de su tipo en el continente americano. Están diseñados de forma específica teniendo en cuenta a los visitantes ciegos y con problemas de visión.

[más parloteo de loros]

Para muchas personas con discapacidad visual, acceder a espacios al aire libre, como los parques, puede ser todo un reto. Los senderos suelen ser inseguros o difíciles de recorrer. Las señales no suelen tener braille. Y los guías no suelen estar capacitados para ayudar a los visitantes discapacitados.

Mi siguiente invitado, Juan Pablo Culasso, está trabajando para cambiar eso. Se ha basado en sus propias experiencias como invidente y experto observador de aves para desarrollar un sistema de senderos accesibles. También es un apasionado del audio, como nosotros, que graba horas y horas de sonido natural. Juan nos acompaña hoy desde Bogotá, Colombia.

Juan Pablo, bienvenido al Viernes de la Ciencia.

JUAN PABLO CULASSO: Gracias, Maddie.

MADDIE SOFIA: Juan Pablo, he oído que se pueden identificar más de 1,000 especies de aves por el sonido. Y mi primera pregunta es: ¿cómo, Juan? ¿Cómo se aprende a diferenciar?

JUAN PABLO CULASSO: Bien. Bueno, normalmente las personas ciegas, tenemos que desarrollar algunas técnicas de memoria. Tenemos que hacer mapas mentales todos los días para localizar objetos, para situarlo todo. Y nuestro mundo está compuesto por sonidos. Todas mis imágenes son sonidos.

Bueno, lo de los pájaros, creo que en realidad no fue una coincidencia. Porque cuando era niño, hacer juegos a un niño… hoy se le pone una PlayStation o lo que sea. Pero para una persona ciega, para un niño ciego, es muy difícil. Y con mi padre y una enciclopedia que tenía diferentes sonidos de pájaros (básicamente, pájaros europeos y norteamericanos) empezó a poner al azar un sonido y yo tenía que decir la respuesta.

Y entonces recibo una cinta de casete, en los años 90, 1998 tal vez, con pájaros de Argentina. Mi país, Uruguay, y Argentina comparten el 100% de las aves. Después de ese casete, cuando viajamos al campo, empecé a reconocerlos (vaya, este es el pájaro número uno del lado B). O este es el pájaro, sí, el pájaro 25 o 26 o lo que sea.

Y luego el salto al camino profesional fue cuando, a los 16 años, me invitaron a una expedición con biólogos. Y uno de ellos me dio una grabadora y un micrófono. Y al escuchar el sonido más alto en los auriculares, solo hay que darle al botón REC. Y escuchar a un pájaro, ese martín pescador, me hizo cambiar de opinión. Después de 20 años, estoy muy agradecido a los biólogos que me dan el material, la grabadora. Sí.

MADDIE SOFIA: Me encanta que sea un martín pescador. Martín pescador, es mi ave favorita.

JUAN PABLO CULASSO: Oh, de verdad. Vaya. Es muy hermoso.

MADDIE SOFIA: Sí. Guau. Como un pájaro famoso. Me pregunto si se ha convertido en un profesional en este espacio. Pasó su infancia enamorándose y escuchando a estos pájaros y haciendo juegos con ello. ¿Cuándo tuvo la idea de diseñar senderos accesibles?

JUAN PABLO CULASSO: Maddie, es una pregunta preciosa. Porque yo mismo me hice la misma pregunta. Juan Pablo, ¿qué puedo hacer por los demás ciegos que no pueden salir a la naturaleza? Porque soy una persona privilegiada… porque he podido viajar sobre todo por América, pero también por otras partes del mundo, grabando sonidos y haciendo talleres y conferencias para personas videntes… pero ¿qué puedo hacer por los otros ciegos?

En 2020, en plena pandemia de la COVID-19, me mudé a Bogotá dos semanas después del cierre del mundo, con mi novia. Apareció una solicitud de subvención para desarrollar, o conceder, proyectos relativos a la reactivación del turismo después de la COVID-19. Y aplicamos a ese proyecto con la primera ruta turística de avistamiento de aves para ciegos en Sudamérica.

Mi idea no es hacer una cosa solo para ciegos o miopes. Porque en mi opinión, esto no es inclusión. Es exclusión. Mi idea es que todas las personas juntas tengan una experiencia en la selva. Porque sé que las personas ciegas pueden ir a la naturaleza.

MADDIE SOFIA: Vaya. Bien. Explíqueme algunas de las características que lo hacen accesible. Hay audioguías asociadas a ellos. Lléveme a dar un paseo.

JUAN PABLO CULASSO: De acuerdo. Bien, Maddie, usted se encuentra al principio del sendero. A su derecha, hay una cuerda. Y le invito a que cierre los ojos y camines lentamente utilizando esa cuerda. Va a encontrar algunas señales en la cuerda, como diferentes texturas, que le están avisando que un par de pasos delante de usted hay un código QR.

Va a sacar su teléfono, va a escanear ese código QR. Y ese código QR tendrá la descripción del lugar en el que se encuentra, qué árboles hay, qué tipo de pájaros, la descripción del camino, por ejemplo.

Tenga cuidado. En los próximos pasos, hay una bajada. Camine despacio.

MADDIE SOFIA: Correcto.

JUAN PABLO CULASSO: Correcto. Continúe caminando. Y luego otro código QR. Entonces suelte la cuerda. Extienda la mano derecha. Y va a tocar un árbol. Ese árbol tiene un nombre. Este árbol es muy importante para este bosque debido a que recibe mucha agua. Bien. Vuelva a la cuerda y continúe caminando.

Y al final del sendero, hay una plataforma, plataforma vallada, que vamos a encontrarnos todos juntos y compartir la experiencia.

MADDIE SOFIA: Vaya. Me encanta esto. Es muy inmersivo.

JUAN PABLO CULASSO: Sí, por supuesto.

MADDIE SOFIA: La otra cosa, Juan Pablo, es que hay gente allí para ayudar, ¿verdad? Hay guías que están especialmente capacitados.

JUAN PABLO CULASSO: Exactamente.

MADDIE SOFIA: ¿Qué hacen diferente a los guías capacitados de forma convencional?

JUAN PABLO CULASSO: Créame que de todas las capacitaciones que hago, en el 80% tengo que capacitar a la gente para adiestrar su sentido común, básicamente. Cuando se rompe el hielo con los ciegos, mucha gente se asusta. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué palabras puedo utilizar, verdad? Sí, a los guías se les capacita para que no se asusten con la persona ciega. No se asuste al decir algo.

En cuanto a las técnicas, tengo que capacitar a las personas para que sean verdaderamente descriptivas, pero al mismo tiempo utilicen de verdad las palabras adecuadas para describir algo. Por ejemplo, los colores. Los colores, porque mucha gente piensa que los ciegos no saben nada de colores, pero no es cierto. Pero puede utilizar asociaciones. Por ejemplo, no sé, ese árbol es rojo, rojo como el fuego, o lo que sea. Azul como el cielo. Técnicas específicas para… por ejemplo, el 99% de la gente, cuando intenta guiarme en un lugar, me toma de la mano. Y esto es un error. Porque mis manos son mis ojos.

MADDIE SOFIA: Claro.

JUAN PABLO CULASSO: Tienes que agarrarme del brazo para que tenga las manos libres para navegar y entender de verdad. Pero a una persona ciega nunca le quitas las manos. Esa es la idea.

MADDIE SOFIA: Bueno, hagámoslo. Imaginemos que usted es mi guía. Tengo algunos audios que gentilmente nos diste. Voy a cerrar los ojos. Usted me describe dónde estamos, lo que estamos escuchando. Lléveme de paseo, Juan Pablo.

[Un pájaro canta alegremente en la copa de un bosque espacioso, gotas de agua caen sobre las hojas cercanas]

JUAN PABLO CULASSO: Bien. Usted, Maddie, está en un bosque. Está lloviendo. Las gotas que está escuchando son las de agua que hay en los árboles y que caen suavemente sobre el terreno. No llueve. La lluvia ya ha pasado. Y ahora está escuchando una hermosa pareja de Myiothlypis coronata. Esas aves son pájaros muy, muy pequeños de la familia de las currucas. Son muy comunes en el bosque nublado en Colombia.

MADDIE SOFIA: Vaya. Bien. Me encanta eso. Juan Pablo, ¿qué tan difícil sería para otros parques adoptar algunos de estos cambios? Porque a mí no me parece tremendamente difícil.

JUAN PABLO CULASSO: Toda la gente me pregunta, Juan Pablo, ¿cuánto dinero necesito invertir? No es demasiado. El dinero, en mi opinión, es la parte más fácil. La parte más difícil es el cambio de lo mental. Que la mayoría de la gente decía que no reciben a ciegos. Decían que porque es muy difícil pensar, es muy difícil pensar, ¿cómo puedo hacer o cuántas cosas tengo que adaptar, o a cuánta gente tengo que capacitar?

Lo primero es encontrar personas con una mentalidad abierta. Y tienen que creer que la naturaleza es un derecho humano. La naturaleza es un derecho humano. Y aún más para las personas ciegas. Aún más para las personas ciegas.

Queremos viajar mucho. Queremos disfrutar de cosas diferentes. Pero es muy, muy difícil porque la mayoría de la gente que está en esos lugares prefiere decir que no, que ese lugar es inseguro. Se van a caer. No pueden hacerlo. Es fácil, Maddie. Es fácil. El cambio de actitud de la persona es la clave.

MADDIE SOFIA: Sí, esa es la parte difícil.

JUAN PABLO CULASSO: Sí.

MADDIE SOFIA: Quiero decir, ¿cuál ha sido la reacción de la gente que visita estos senderos? ¿Qué está escuchando de la gente?

JUAN PABLO CULASSO: Bueno, el primer piloto que hicimos fue con niños discapacitados sordos y ciegos. Y para el 90% de ellos, incluso viviendo a 40 minutos de ese hermoso lugar, muchos de ellos lloran bastante después de la experiencia. Porque antes no podían hacerlo. Para mí, en realidad, a nivel emocional, fue muy fuerte. Recuerdo que hablé con mi guía. Le dije: Luis Carlos, por favor, sáqueme de aquí para llorar un poco. Porque es un sueño hecho realidad.

Así que por fin, personas con mi misma discapacidad, en el caso de los ciegos, están disfrutando de lo mismo que yo he disfrutado durante los últimos 20 años.

MADDIE SOFIA: Juan Pablo, eso es precioso. Muchas gracias por acompañarme y llevarme de viaje. Me divertí mucho.

[Pío, pío… pío, suaves cantos de pájaros y sonidos de insectos lejanos]

JUAN PABLO CULASSO: Estoy muy contento de estar aquí. Y si me lo permiten, búsquenme en Spotify para escuchar más sonidos hermosos de la naturaleza en Sudamérica.

MADDIE SOFIA: Tenemos un enlace a sus grabaciones en nuestro sitio web por si el público quiere escuchar más. Juan Pablo Culasso es un grabador de naturaleza y observador de aves afincado en Bogotá, Colombia.

Tras la pausa, ¿cuánta agua necesita de verdad? Entremos en materia. Siga con nosotros. Esto es el Viernes de la Ciencia, desde los estudios WNYC.